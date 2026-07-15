Spiedo e polenta in compagnia degli Alpini

Gli Alpini oltronesi scendono ancora una volta in campo per tessere legami e creare una rete di solidarietà, vicinanza e amicizia.

L’impegno degli Alpini

Ancora una volta il gruppo guidato da Aurelio Meletto è in prima fila: l’appuntamento da segnare in agenda è con l’evento “Spiedo e polenta”. Si tratta di una serata conviviale organizzata per sabato 25 luglio, alle 20, negli spazi offerti dall’oratorio di Oltrona di San Mamette.

Iscrizioni aperte

Ricco il menù, che prevede un iniziale aperitivo seguito, ovviamente dal piatto forte da cui prende il nome la serata. Compreso nel prezzo anche acqua, vino dolce e caffè. Costo, 25 euro gli adulti e 15 i bambini (fino a 14 anni). Prenotazione ai numeri 347-0529269 e 347-2426337.