Spina Verde, trafugato il Buddha e sostituito con i Santi: Massimiliano e Romina ricreano altrove il "Tempio"

Un angolo di pace nel bosco, dove meditare e fermarsi anche solo per dedicare un pensiero di positività. Questo è il nobile intento, che nelle apparenze non dovrebbe dare fastidio a nessuno, di Massimiliano Battaglia e Romina Fontana, coppia di Colverde. Tre anni fa, in piena pandemia, avevano posizionato un piccolo Buddha all'interno del parco Spina Verde. Sei mesi fa l’amara sorpresa: Buddha sparito e al suo posto alcune statuette della Madonna, Padre Pio e anche di San Francesco.

La coppia però non si è data per vinta, malgrado il desiderio di qualcuno di distruggere qualcosa di diverso dal proprio credo. Così hanno ricreato l'angolo di pace e meditazione nelle vicinanze della Chiesa dei Pittori di Cavallasca nel parco Spina Verde. Sperando che questa volta il Buddha possa riposare pacificamente.

