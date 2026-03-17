Sport e convivialità per sostenere Primavera odv: questa la bella iniziativa organizzata dal Como club di Albavilla, I Matt da Vila, in programma per venerdì 27 marzo.

Un’iniziativa per sostenere il “Dopo di noi”

La cena solidale organizzata dal Como club locale ha l’intento principale di sostenere Casa Primavera dell’associazione Primavera odv: un progetto per il «Dopo di noi» per condurre ragazzi con disabilità a una vita autonoma.

La serata si terrà nella sede di Primavera odv, in via Saruggia 2/A (nella foto), e prevede una cena e tante sorprese: ci saranno, ospiti della serata, calciatori biancoblu del passato e del presente. «Abbiamo organizzato questa iniziativa per fare qualcosa di solidale come Como club – spiega la presidentessa Gabriella Restelli – E fare qualcosa di importante sul territorio. Intento della serata è anche di sensibilizzare a sostenere l’importante realtà di Primavera odv che opera da tanti anni nel nostro paese. Ci saranno tanti ospiti sportivi, intrattenimento musicale e tante sorprese. La partecipazione è aperta a tutti ma si richiede la prenotazione perché i posti sono limitati».

L’adesione alla serata è su offerta libera a partire da 40 euro a persona e le prenotazioni sono aperte fino al 20 marzo e fino a esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni: 338/1704639 o comunicazione@primavera-odv.it.