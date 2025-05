Sport e divertimento: torna in campo la Bcc Cup. Ospite anche il Calcio Como

Nuova edizione per la Bcc Cup: Aso Alta Brianza torna in campo ad Alzate per una nuova edizione del torneo riservato alla categoria Primi Calci 2017.

Tanto sport con le società amiche di Aso

La manifestazione è in programma per domani, sabato 10 maggio, all’oratorio San Luigi. Protagonisti della giornata saranno i piccoli della Scuola Calcio 4, che da sempre indossano sulle magliette il numero a contrassegnare un ruolo di sacrificio e di servizio: una vera e propria filosofia di vita che Aso Alta Brianza intende inculcare nei ragazzi.

Quella di oggi sarà una giornata di sport, ma soprattutto con tanto divertimento con i piccoli atleti della Aso Alta Brianza e delle società amiche U.S. Giovanile Canzese, Calcio Albavilla, Polisportiva Sant’Agata, Asd Sant’Antonio Maria Zaccaria di Eupilio e Longone e Oratorio Oggiono, che hanno accettato l'invito a partecipare alla manifestazione. Ospite speciale, per questa edizione della Bcc Cup, sarà il Calcio Como.

Per tutta la giornata saranno inoltre presenti con uno stand informativo i volontari dell’associazione Noi Genitori, operativi anche in paese grazie a Casa Lorenza.

Sarà dunque una bella occasione per poter conoscere una realtà importante sul territorio, che come Aso Alta Brianza porta avanti la missione di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, sempre con il sorriso sul volto.

La manifestazione è organizzata con il sostegno della Bcc Brianza e Laghi.