Sport in città, domenica via alla decima edizione

Domenica 8 settembre, dalle 10 in piazza Garibaldi e lungo le vie del centro di Cantù, torna Sport In Città.

Sport in città

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è patrocinata da CONI Lombardia, Centro Sportivo Italiano, Camera di Commercio Como - Lecco e vedrà la partecipazione di 33 realtà associative del territorio. Il centro di Cantù cambierà veste, trasformandosi in un centro sportivo a cielo aperto con parete di arrampicata, reti da tennis e da pallavolo, canestri, tappeti per danza e arti marziali e gazebo dedicati alle più svariate discipline sportive.

Vere protagoniste di questa edizione saranno le associazioni sportive del territorio che avranno la possibilità di farsi conoscere attraverso esibizioni e giochi aperti ai cittadini di ogni età. Un’occasione, quindi, per avvicinarsi allo sport, con conseguenti benefici anche a livello sociale, relazionale e psicologico.

Via con la sfilata delle associazioni

La giornata avrà inizio alle 10.00 con la sfilata delle associazioni sportive lungo vi Matteotti, con partenza dal Parco Martiri delle Foibe (Villa Calvi) in direzione piazza Garibaldi, e si concluderà alle 18.00 con la premiazione degli oltre cento campioni segnalati dalle associazioni sportive sul palco allestito in piazza Garibaldi, con la partecipazione dei campioni del Basket Pierluigi Marzorati, Fabrizio della Fiori, Giorgio Cattini e del presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allevi.

Le parole di Molteni

Così l’assessore allo Sport Giuseppe Molteni: "“Oggi, più che mai, lo sport è un motore di inclusione sociale e crescita personale. Attraverso questa manifestazione, vogliamo offrire a tutti i cittadini, grandi e piccoli, l'opportunità di scoprire nuove discipline, incontrare atleti locali e condividere i valori del rispetto e dell’impegno. Il programma di quest'anno è ricco di attività per tutti, con percorsi ed esibizioni, che abbracciano tutte le età, ogni livello di abilità e disciplina, non solo quelle più conosciuti. Abbiamo deciso di organizzare la decima edizione della Festa dello Sport proprio all'inizio di settembre, in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico. Questo perché crediamo che le famiglie, in questo periodo, siano particolarmente interessate a conoscere le offerte sportive della città per i loro figli in modo più concreto e consapevole. Vogliamo dare loro l’opportunità di esplorare le molteplici proposte e far emergere l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e benessere. Un ringraziamento speciale, allora, non può che andare alle associazioni sportive per l’imprescindibile ruolo svolto nell’educazione dei nostri ragazzi”.

Ad accompagnare la giornata, la diretta di CiaoComo Radio.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Si ricorda che dalle 8 piazza Garibaldi e vie limitrofe saranno interessate da modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione.