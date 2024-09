Sport in città: evento rinviato per previsioni meteo avverse

Sport in città, prevista per domenica 8 settembre in piazza Garibaldi e lungo le vie del centro di Cantù, è stata rinviata.

Sport in città dovrà attendere

Festa dello sport rinviata. Le condizioni meteo avverse non hanno lasciato spazio ad altre decisioni e, in questo modo, si spera nel sole settembrino. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è patrocinata da CONI Lombardia, Centro Sportivo Italiano, Camera di Commercio Como - Lecco e vedrà la partecipazione di 33 realtà associative del territorio. Il centro di Cantù cambierà veste, trasformandosi in un centro sportivo a cielo aperto con parete di arrampicata, reti da tennis e da pallavolo, canestri, tappeti per danza e arti marziali e gazebo dedicati alle più svariate discipline sportive.

Associazioni protagoniste

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è patrocinata da CONI Lombardia, Centro Sportivo Italiano, Camera di Commercio Como - Lecco e vedrà la partecipazione di 33 realtà associative del territorio. Il centro di Cantù cambierà veste, trasformandosi in un centro sportivo a cielo aperto con parete di arrampicata, reti da tennis e da pallavolo, canestri, tappeti per danza e arti marziali e gazebo dedicati alle più svariate discipline sportive.

Via con la sfilata

La giornata avrà inizio alle 10 con la sfilata delle associazioni sportive lungo vi Matteotti, con partenza dal Parco Martiri delle Foibe (Villa Calvi) in direzione piazza Garibaldi, e si concluderà alle 18 con la premiazione degli oltre cento campioni segnalati dalle associazioni sportive sul palco allestito in piazza Garibaldi, con la partecipazione dei campioni del Basket Pierluigi Marzorati, Fabrizio della Fiori, Giorgio Cattini e del presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allevi.