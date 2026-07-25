Sport, natura e nuove sfide: due appuntamenti gratuiti prima della pausa estiva

Attività sportiva, movimento, creatività e scoperta del territorio sono le idee del sodalizio di Erba per salutarsi prima delle vacanze

Alla scoperta del tiro con l’arco al Lambrone

Il primo appuntamento organizzato da Lo Snodo è in programma per domani, domenica 26 luglio, con “Nuovo sport, nuova sfida!”, un pomeriggio dedicato alla scoperta del tiro con l’arco presso il Centro Sportivo Lambrone di Erba. Dalle 16.30 alle 18.30, i partecipanti potranno avvicinarsi a questa disciplina anche partendo da zero, imparando le basi della tecnica e mettendo alla prova le proprie abilità in una piccola gara finale insieme agli altri partecipanti.

Un’iniziativa che rientra nei progetti finanziati da Regione Lombardia

L’iniziativa rientra nei progetti “On Air – Voce ai giovani, spazio alle idee”, guidato dalla cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà e finanziato da Regione Lombardia tramite il bando Giovani Smart – III edizione e “GG – Giovani in gioco. Voce alle idee, spazio al benessere”, finanziato dal bando “Tutti Insieme per i giovani” di Fondazione Comasca.

Lo spiega Thomas Nicolodi, volontario de Lo Snodo:

“Dopo i tornei di beach volley e basket, ci piaceva l’idea di proporre ai giovani una nuova sfida attraverso uno sport diverso dal solito. Il tiro con l’arco è una disciplina meno diffusa, ma proprio per questo può essere una bella occasione per provare qualcosa di nuovo: non servono esperienze precedenti, basta la voglia di mettersi in gioco”.

Una giornata nella natura tra movimento e creatività

Il secondo appuntamento sarà invece venerdì prossimo, 31 luglio, con “Flowers and Leaves Walk”, una giornata immersa nella natura tra movimento e creatività. La proposta, in programma dalle 9.30 alle 18, prevede una camminata di circa due ore tra andata e ritorno presso l’Orrido di Caino, con ritrovo e arrivo al ristorante Al Glicine di Crevenna. Durante la giornata i partecipanti raccoglieranno fiori e foglie, condivideranno un pranzo al sacco e prenderanno parte ad attività artistiche e momenti di svago.

“Un’esperienza autenticamente offline”

L’evento fa parte del progetto “V!BE – Spazio al Futuro”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart– III edizione, che vede Lo Snodo come ente capofila e coinvolge Consorzio Erbese, cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, Enfapi Erba e l’associazione teatrale Dimore Creative. Lo spiega Camilla Piantalunga, volontaria de Lo Snodo: