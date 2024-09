“Sport, salute e benessere” con una due giorni insieme

Una due giorni per promuovere uno stile di vita sano e la prevenzione delle malattia tramite lo sport.

Due giorni di sport, salute e benessere

“Sport, salute e benessere” è il titolo della manifestazione di due giorni che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre negli spazi del centro sportivo di via Leonardo da Vinci a Fino Mornasco. L’evento, ospitato dall’asd Circolo Ricreativo Finese, è organizzato dal Cral Ospedale Sant’Anna e dal Distretto di Lomazzo/Fino Mornasco di Asst Lariana con il patrocinio del Comune di Fino Mornasco. “La manifestazione mira a promuovere uno stile di vita attivo e la prevenzione delle malattie attraverso la pratica sportiva - spiega il dirigente del Distretto, Cristiano Casartelli - Un elemento chiave della manifestazione sarà la possibilità di sottoporsi in loco allo screening gratuito per l’epatite C (HCV), rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989”.

Prelievi contro l’Epatite C cronica

L’Epatite C cronica è un'infezione silenziosa ma pericolosa, essendo la principale causa di cirrosi e cancro del fegato in Italia. Lo screening permette di diagnosticare precocemente l'infezione e avviare un percorso terapeutico. Il test prevede un prelievo di sangue standard. In caso di positività, sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici. I prelievi saranno effettuati sabato 28 settembre, dalle 15 alle 18, all’interno della palestra di via Leonardo Da Vinci grazie alla presenza di personale medico di Asst Lariana e la collaborazione della Croce Verde.

Passione e prevenzione

“Con questa iniziativa, resa possibile dalla collaborazione di tanti attori diversi, abbiamo voluto unire la passione per lo sport dei nostri iscritti alla mission che accomuna tutti gli operatori sanitari, ovvero fare prevenzione” spiega Fabrizio Spalluto, presidente del Cral Sant’Anna, il Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori.

Il programma

Il taglio del nastro della due giorni vedrà la presenza di testimonial d’eccezione: la prima squadra del Como 1907. A partire dalle 14.30 prenderanno quindi il via i tornei di Basket Special, Calcetto Cral Sant’Anna, Beach volley Cral Sant’Anna. Dalle 15 alle 17 dimostrazione di ginnastica militare e dalle 17 alle 19 amichevole di basket. La giornata si concluderà alle 19 con la premiazione dei vincitori dei vari tornei. Le attività riprenderanno domenica 29 dalle 10 con la possibilità di conoscere discipline come lo yoga, la ginnastica posturale e i corsi di autodifesa. A seguire, dalle 10.30 torneo di minibasket con i bambini. Alle 11 invece partirà il primo Gruppo di Cammino di Fino Mornasco, organizzato su iniziativa della Medicina dello Sport di Asst Lariana, diretta dal dottor Biagio Santoro, la cui adesione è gratuita e aperta a tutti.

L’importanza di camminare

“Camminare regolarmente aiuta a migliorare la salute cardiovascolare, la postura, l’equilibrio, a tenere sotto controllo il peso corporeo e a prevenire malattie croniche, in un contesto amichevole e facilmente accessibile” sottolinea il dottor Santoro. La giornata proseguirà dalle 14 con il torneo di tennis, e dalle 15 con i corsi di primo soccorso tenuti dalla Croce Verde di Fino Mornasco e l’amichevole di basket femminile esordienti. L'evento sarà un’occasione per coniugare sport, prevenzione e benessere, sottolineando come l'attività fisica e la cura della salute siano essenziali per uno stile di vita sano.