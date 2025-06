Domani, venerdì 13 giugno 2025 in sala Ottagono a Fino Mornasco si svolgerà la prima parte di "Sport, salute e benessere". L'incontro di domani sera sarà seguito, nella giornata di sabato 14 giugno, da alcuni appuntamenti organizzati alla sede del Circolo Ricreativo Finese.

Il programma della serata

L'incontro, organizzato dal Comune di Fino Mornasco, Circolo Ricreativo finese, Cral Asst Lariana, Casa di Comunità di Lomazzo e Asst Lariana, si terrà domani, alle 20.30,nella Sala Ottagono di via Brera. Sarà una serata informativa su sport, attività fisica e alimentazione con la partecipazione degli specialisti di Asst Lariana. Si parlerà anche di laimentazione corretta per sportivi e non, di prevenzione e cura degli infortuni e di strategie per migliorare la performance e il recupero. La serata sarà a ingresso libero.

Tornei e attività con il Circolo Ricreativo Finese

La manifestazione "Sport, Salute e benessere" proseguirà nel pomeriggio di sabato 14 giugno in via Leonardo da Vinci. Negli spazi del palazzetto comunale ci saranno incontri di microbasket e minibasket alle 15. Sempre alle 15 inizierà il torneo di tennis, mentre alle 16 si potrà partecipare a Hiit Strong Nation, un allenamento ad alta intensità. Alle 18.30, infine, si svolgeranno le finalissime del Torneo Cral Sant'anna 2025 di calcio a 5.

Test per l'epatite

Nel pomeriggio di sabato, dalle 16, i nati tra il 1969 e il 1989 potranno effettuare test gratuiti per l'epatite C.