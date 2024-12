Spreafico è il nuovo primario di Medicina Generale dell'ospedale

L'ospedale di Erba ha un nuovo primario dell’Unità Operativa di Medicina Generale: è Pietro Spreafico.

Spreafico, una storia nata nel nosocomio erbese

Classe 1973, il dottor Spreafico si è specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, con il massimo dei voti, nel 2002. Dopo una prima esperienza all’Ospedale San Gerardo dei Tintori, è entrato a far parte dell’equipe medica, prima di Pronto soccorso e poi di Medicina Generale, dell’Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Nel 2020 arriva il primo riconoscimento come responsabile dell’Unità Semplice di Pneumologia. A novembre 2024, il dottor Donato Bettega gli lascia il testimone di Direttore di Unità Operativa.

Una storia che nasce e continua nel nosocomio erbese e premia un professionista di grande esperienza e competenza, garantendo continuità e professionalità nella gestione del reparto.

Le parole di Trovato

Così ha dichiarato Vincenzo Trovato, direttore generale dell’ospedale di Erba: