Sta per prendere vita la mostra "100 ritratti" del fotografo canturino Walter Gumiero

Sta per prendere vita tangibilmente il progetto «100 ritratti» del fotografo canturino Walter Gumiero: presto infatti dalle sue fotografie prenderanno vita una mostra e un libro che saranno un omaggio a Cantù e ai canturini.

Volti, espressioni, occhi, mani, sguardi. C’è tanto negli scatti di Gumiero, un progetto nato dall’idea di raccontare la città famosa in tutto il mondo per i suoi mobili attraverso i suoi cittadini, figure più o meno conosciute, ma che senza dubbio hanno lasciato un segno tangibile nella storia di Cantù.

Qual è l’obiettivo di questo progetto?

«Da canturino ho sempre visto la città come divisa in “caste”, gruppi più o meno grandi che si scontrano, che vivono su livelli diversi, quasi distaccati: mi piaceva l’idea di andare contro questa visione, di raccontare Cantù come un’unica grande famiglia».