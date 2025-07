Stage estivo internazionale per 61 giovani musicisti

L'iniziativa

Ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni di età protagonisti dell'esperienza formativa.

Un'esperienza internazionale bellissima, in corso a Olgiate Comasco grazie al "Corpo musicale olgiatese".

Full immersion formativa

La 23esima edizione è partecipata da 61 tra ragazze e ragazzi spagnoli, italiani e svizzeri. A dirigere i momenti delle prove, nella sede della banda in via San Gerardo, i maestri Edoardo Piazzoli e Rafael Garrigos Garcia. Ogni dettaglio organizzativo è curato dal "Corpo musicale olgiatese": non solo per gli appuntamenti musicali ma anche per l'accoglienza, in particolare i momenti delle colazioni, dei pranzi e delle cene nella sede dell'associazione "L'Alveare".

I concerti itineranti

Non solo prove ma anche un cartellone di concerti itineranti. Oggi, mercoledì 23 luglio, alle 21, a Cuveglio (Varese). Il giorno successivo, allo stesso orario, concerto nella piazza della chiesa a Brunate. Venerdì 25 luglio, alle 21, i giovani suoneranno all’anfiteatro di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte (Savona), durante una trasferta di due giorni al mare.

Il gran finale

Come da tradizione, domenica 27 luglio, alle 21, il gran finale a Olgiate Comasco nel cortile del centro congressi Medioevo, in via Lucini. Un concerto che mette in evidenza il talento dei giovani musicisti.