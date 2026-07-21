Stage internazionale per 58 giovani musicisti

Stage internazionale a Olgiate Comasco per 58 giovani musicisti.

L’opportunità formativa

Sono giovani, qualcuno giovanissimo, appassionati di musica e hanno atteso con trepidazione l’inizio della ventiquattresima edizione dello Stage internazionale organizzato dal Corpo musicale olgiatese. Arrivano dalla provincia di Como e da quella di Varese, dalla Svizzera e dalla Spagna: una grande banda di 58 tra ragazze e ragazzi.

Il programma

Esperienza al via nella mattinata di domenica 19 luglio: “Gli spagnoli sono ben 17 – sottolinea Enrico Cesana, presidente del Corpo musicale olgiatese – Lo Stage internazionale per giovani musicisti proseguirà fino al 26 luglio, condotto dai maestri Edoardo Piazzoli e Raphael Garrigos Garcia. Fino a mercoledì prove al mattino e al pomeriggio, mercoledì 22 luglio il primo dei concerti, alle 21, a Vertemate, al castello dell’istituto delle suore canossiane. Giovedì 23 luglio, alle 16, visita all’Osservatorio astronomico di Sormano, alle 21 concerto in piazza Panzeri. Venerdì 24 e sabato 25 luglio trasferta in Liguria in collaborazione con la banda di Bordighera: nella serata di venerdì concerto a Vallecrosia al Mare, in piazza Tripodi. Domenica 26 luglio, alle 11 al Medioevo, il saluto del sindaco e la consegna degli attestati. Alle 21 il concerto finale: per la prima volta verrà eseguito un brano composto dal maestro spagnolo per celebrare il 150esimo anniversario del Corpo musicale: Sinfonia Olgiatese.

I maestri

Il maestro Edoardo Piazzoli è all’edizione numero 23: “Esperienza ormai collaudata, ma ogni anno è una cosa a sé. Cambiano alcuni dei partecipanti, anche alcuni dei ragazzi e delle ragazze che fanno i solisti. La musica è un legante tra le culture, tra le persone e tra i giovani. La prima giornata è la più complicata, perché ci si incontra per la prima volta. Ma questo dura il tempo di una prova: cominciano a suonare e diventa tutto più semplice”. Il maestro spagnolo Raphael Garrigos Garcia mostra entusiasmo: “E’ il mio quinto Stage internazionale a Olgiate Comasco. I partecipanti vengono da Enguera, Bolbaite e Anna (territorio valenciano, Ndr). Tutti contenti, emozionati, aspettavano da mesi di partire, di andare in Italia. Si trovano bene: hanno la voglia di suonare insieme e la complicità tra loro. Una cosa bellissima: parlano tra di loro, un po’ in italiano e un po’ in spagnolo e si capiscono benissimo”.

La sorpresa per i 150 anni del Corpo musicale olgiatese

Il maestro spagnolo ha firmato una composizione, dedicandola ai 150 anni della banda di Olgiate Comasco: “Un brano lungo, di dieci minuti, difficile ma provandolo funziona. Rappresenta un po’ la storia della banda di Olgiate Comasco, la sua crescita, poi l’arrivo della guerra, il momento del conflitto: c’è anche una marcia funebre per ricordare tutte le persone che non sono più con noi. E alla fine i nuovi tempi, con suoni di jazz e blues”.