Stagione sportiva da incorniciare: 37 ori per Oro Dance

Soddisfatti gli insegnanti

La scuola ha festeggiato la conclusione della stagione sportiva 25/26: possono certamente dirsi soddisfatti Marco Nava e Luisa Lanfranconi, insegnanti della scuola di ballo, per gli eccellenti risultati ottenuti dai loro allievi durante l’anno e soprattutto ai campionati italiani. “Tutti hanno ottenuto piazzamenti invidiabili nelle numerose discipline praticate – sottolineano Nava e Lanfranconi – Ballo da Sala, Liscio Unificato, Combinata Nazionale, Danze standard (coppia e solo), Danze Caraibiche, Boogie Woogie, Balli di gruppo. Nel medagliere della scuola sono finite 37 medaglie d’oro, 22 d’argento, 4 di bronzo e 17 finali conquistate”.

Numerosi gli allievi residenti perlopiù nelle province di Como e di Lecco che si sono distinti a livello nazionale.

“Dopo le meritate vacanze estive tecnici e atleti della scuola si stanno già rimboccando le maniche per mettersi nuovamente al lavoro – spiegano gli insegnanti – Chi pratica attività sportiva a livello agonistico non può permettersi pause troppo lunghe, la formazione è costante e continua. E proporremo nelle prossime settimane altre esibizioni all’aperto alla fiera delle Capre a Caslino d’Erba il 20 settembre e il 27 di settembre a Ponte Lambro alla festa organizzata dalla Pro loco”.