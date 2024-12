"Stamperia di Cassina Rizzardi" premiata con l'"Oro Digital Textile".

Investimenti, visione, famiglia. Tre parole chiave in grado di rappresentare al meglio una storia di successo. La "Stamperia di Cassina Rizzardi" non è una semplice azienda. E’ un esempio da seguire, in cui tradizione e conduzione famigliare si fondono con le dinamiche più moderne del mercato. Un concetto ribadito anche dal premio "Oro Digital Textile" conferito all’azienda all’interno del Premio Oro della Stampa, edizione 2024.

Il riconoscimento

Il riconoscimento "Oro Digital Textile Printer" è così andato a una delle prime aziende italiane del comparto di stampa tessile del distretto comasco che decisero di investire, già nel 2005, nella stampa digitale. Essere precursori di ciò che il mercato iniziava a chiedere anche nella stampa per l’abbigliamento, con una proposta qualificata di soluzioni di stampa digitale sempre aggiornata e rinnovata nel tempo, ha permesso a "Stamperia di Cassina Rizzardi" di superare anche i momenti più difficili per il settore. Investimenti volti alla sostenibilità sia nell’ambito della produzione energetica, sia nei processi di tracciabilità dei prodotti e del riciclo la rendono fornitrice certificata per i più importanti gruppi del mondo del fashion e dell’abbigliamento nazionale e internazionale.

"Mi piace pensare a noi come a dei grandi artigiani - spiega l’amministratore delegato Luca Curti, alla guida dell’azienda insieme ai fratelli Carlo e Virginio e al padre Federico - Portiamo avanti i valori dell’artigianalità e questo ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti. Abbiamo puntato sulla stampa digitale e ora rappresenta il 70% della nostra produzione: cerchiamo sempre di anticipare il mercato".

Investimenti, la chiave del futuro

Solida, ma flessibile, dinamica ma con obiettivi fissi, «Stamperia di Cassina Rizzardi» da più 30 anni svolge, con competenza e passione, l’attività di nobilitazione tessile per abbigliamento, accessorio, arredamento e bagno in due stabilimenti con caratteristiche ed esperienze diverse fra loro, ma che permettono di soddisfare le diverse esigenze del mercato. Lo stabilimento di Cassina Rizzardi è uno dei punti di riferimento nel mondo per la stampa su tessuto e ha una capacità produttiva che può superare i 100.000 metri al giorno. Lo stabilimento di Città della Pieve (Perugia), invece, ha una lunga tradizione nel settore della tintura della maglia ed è il fiore all’occhiello nei distretti specializzati in questa tipologia di tessuto. Insieme coprono una superficie di quasi 55.000 mq e impiegano più di 200 addetti. I valori di onestà, rispetto e correttezza rendono "Stamperia di Cassina Rizzardi" una grande famiglia alla quale si uniscono altre caratteristiche più aziendali come l’affidabilità, la puntualità e l’esperienza di un management giovane e preparato. Inoltre, una particolare attenzione è rivolta all’ambiente, per le persone e il territorio grazie agli impianti di ultima generazione, la riduzione del consumo energetico, la selezione delle sostanze chimiche, la sicurezza e la prevenzione sul lavoro. "Il nostro fatturato si aggira intorno ai 30.000.000 di euro - prosegue l’amministratore delegato - Abbiamo solide basi che ci hanno permesso di affrontare le oscillazioni del mercato ed eventuali difficoltà esterne. Gli ultimi anni non sono stati semplici tra la pandemia di coronavirus e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia. A pesare, quest’anno, anche una contrazione del mercato stesso. Per noi, però, è fondamentale guardare sempre al futuro e non ci sottraiamo da questo: parliamo di circa 4.000.000 di euro utilizzati negli investimenti".