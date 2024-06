"StartUp-Giovani protagonisti del domani”, ancora tempo per partecipare

Prorogata di un mese l’apertura delle iscrizioni per il progetto "StartUp-Giovani protagonisti del domani” che vede il comune di Cermenate come partner: fino al 27 giugno.

Il Comune punta sui giovani

L'Amministrazione Comunale di Cermenate, in qualità di partner del Progetto "StartUp-Giovani protagonisti del domani" - bando “La Lombardia è dei giovani" 2023, con capofila l'Azienda Speciale Consortile Galliano, contribuisce alla realizzazione delle attività attraverso il cofinanziamento a valere sull'azione "Capillarità UP - Progettazione partecipata e realizzazione di iniziative per e con i giovani”. L’obiettivo, appunto, è la progettazione aperta e partecipata di iniziative da parte di ragazzi e ragazze del territorio.

Contributo/premio per sviluppare le proposte

Il Comune riconosce un contributo/premio quale budget destinato a ragazzi e ragazze coinvolti e finalizzato allo sviluppo delle proposte (ad esempio corsi, eventi, iniziative tematiche, eventi sportivi, performance artistiche). La somma stanziata dal Comune di Cermenate è pari a 2.000 euro, erogati sotto forma di contributi/premi assegnati secondo i criteri definiti dal bando. Per partecipare occorre presentare apposita domanda entro il 27 giugno, attraverso il modulo disponibile sul sito internet comunale.