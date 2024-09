Stasera incontro col vescovo greco cattolico di Kharkiv

Stasera, martedì 3 settembre, a Villa Guardia, l'incontro col vescovo greco cattolico della città ucraina di Kharkiv.

Visita di ringraziamento sul territorio comasco

Sua eccellenza Vasyl Tuchapets, vescovo della chiesa greco cattolica di San Nicola Taumaturgo a Kharkiv, è stato accolto domenica primo settembre nel santuario di Maccio. Prima della messa delle 10.30 l'esarca ucraino ha salutato i fedeli maccesi, ringraziandoli per il sostegno. Il legame con la comunità di Villa Guardia, più in generale con tanti sostenitori sul territorio lariano e non solo, tramite le missioni umanitarie organizzate dai volontari di Frontiere di Pace, prosegue ormai da due anni e mezzo. Dall'invasione russa su larga scala in Ucraina. Purtroppo la guerra insiste e devasta. Il vescovo ha voluto fare tappa a Villa Guardia e a Como per esprimere il proprio ringraziamento per l'aiuto incessantemente portato alla popolazione ucraina oppressa dal conflitto.

Stasera incontro pubblico nel salone dell'oratorio di Maccio

Frontiere di Pace organizza un incontro pubblico col vescovo di Kharkiv nel salone dell’oratorio di Maccio, in via Dante 7: l'appuntamento è per questa sera, martedì 3 settembre, alle 21. Occasione preziosa di testimonianza, per ascoltare chi ogni giorno condivide col suo popolo la sofferenza causata dall’invasione russa. Proprio oggi, purtroppo, l'ennesimo bombardamento russo ha colpito la città di Poltava, provocando 41 morti e 180 feriti. Ma ogni giorno città e villaggi in terra ucraina subiscono bombardamenti da parte dell'esercito russo.

La visita alla Caritas diocesana di Como

Nella mattinata odierna l'esarca di Kharkiv ha incontrato i vertici della Caritas diocesana di Como, accolto in particolare dal direttore Rossano Breda. Il vescovo ha sottolineato gratitudine per il sostegno ricevuto dalla Caritas comasca, fondamentale per portare avanti i progetti umanitari di Frontiere di Pace

Domenica scorsa la visita al santuario della Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio, ieri la gita in battello a Bellagio, sempre accompagnato dai volontari di Frontiere di Pace.