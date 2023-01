Stasera inizia lo sciopero dei benzinai: ecco chi rimane aperto e i prezzi a Como

Se la lancetta della vostra auto pende verso la riserva allora vi conviene andare a fare rifornimento di carburante perché da questa sera, a partire dalle 19 (dalle 22 in autostrada) inizia lo sciopero dei benzinai. La serrata terminerà alle 19 di giovedì 26 gennaio 2023.

Sciopero dei benzinai da stasera

Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero - compresi i self service - per 48 ore consecutive. La mobilitazione è stata indetta da Faib, Fegica e Figisc/Anisa, che raccolgono circa il 70% dei 22mila distributori attivi in tutta Italia.

Distributori aperti in Lombardia nonostante lo sciopero dei benzinai

La Conferenza stato Regioni ha diffuso l'elenco de distributori che rimarranno aperti. La Legge impone che rimanga operativo in autostrada un distributore aperto ogni 100 chilometri. Ecco le aree di servizio aperte in Lombardia.

Sono previsti tre turni sulla stessa direttrice di marcia tenuto conto delle interconnessioni tra autostrade, tratte autostradali intorno alle grandi città e dei raccordi autostradali come viabilità autonome.

TURNO A

Autostrada A1

- da Milano a Napoli San Donato Ovest, km 1;

- da Napoli a Milano San Donato Est, Km 1

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Brianza sud, Km 148; Monte Alto est, Km 245

- da Trieste a Torino Monte Alto ovest Km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord Km 134

Autostrada A7

- da Milano a Genova Cantalupa ovest Km 2

- da Genova a Milano Dorno est Km 33

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Villoresi est Km 9

- da Varese a Milano Brughiera ovest Km 41

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Stradella sud Km 130 Lombardia; Ghedi est Km 230

- Brescia - Piacenza - Torino Ghedi ovest Km 230; Stradella nord Km 130

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Rho ovest Km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est Km 19

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est Km 9; Cascina Gobba ovest Km 9

Autostrada A52

- Milano Tangenziale Nord Cinisello nord Km 8 Lombardia

TURNO B

Autostrada A1

- da Milano a Napoli S. Zenone Ovest Km 15

- da Napoli a Milano Somaglia Est Km 44

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Pero sud Km 122; Brembo sud Km 166; Valtrompia sud Km 214

- da Trieste a Torino San Giacomo ovest Km 227; Brembo nord Km 166; Novate nord Km 128

Autostrada A7

- da Milano a Genova Dorno ovest Km 33

- da Genova a Milano Cantalupa est Km 2

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Brughiera est Km 41

- da Varese a Milano Villoresi ovest Km 9

Autostrada A21

- Brescia - Piacenza - Torino Cremona nord Km 194

Autostrada A22

- Brennero a Modena Po ovest Km 267; Brennero Po est 267

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Muggiano ovest Km 12; Rozzano est Km 24

- Milano Tangenziale Ovest Cologno Monzese est Km 15; Carugate ovest Km 19

TURNO C

Autostrada A1

- da Milano a Napoli Somaglia Ovest Km 44

- da Napoli a Milano S. Zenone Est Km 15

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Lambro sud Km 134; Sebino sud Km 197; San Giacomo est Km 227; Valtrompia nord Km 214

- da Trieste a Torino Brianza nord Km 148; Pero nord Km 122

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano ovest Km 6

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano est Km 6

Autostrada A8-A9

- Lainate-Como-Chiasso Lario ovest Km 28

- Chiasso-Como-Lainate Lario est Km 28

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Cremona sud Km 194

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Assago ovest Km 19; San Giuliano est Km 28

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Carugate est Km 19; Milano Tangenziale Ovest Vimercate ovest Km 29

I prezzi a Como

Ma come è la situazione dei prezzi a Como? I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, martedì 23 gennaio 2022. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

tamoil via de gasperi 23 22060 - AROSIO CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 12:42 Benzina Gasolio Benzina WR 100 servito 1,869 € 1,889 € 2,019 € self 1,869 € 1,889 € 2,019 €

REDA GOMME GARIBALDI 58 22060 - CARUGO CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 12:20 Benzina Gasolio Benzina WR 100 servito 1,869 € 1,889 € 2,019 € self 1,869 € 1,889 € 2,019 €

ENI VIALE FRATELLI ROSSELLI 19 22100 - COMO CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 09:32 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,097 € 2,177 € 2,247 € 2,277 € self 1,877 € 1,957 € 2,027 € 2,057 €

eni VIA AMBROSOLI 11 22100 - COMO CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 09:10 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,097 € 2,177 € 2,247 € 2,277 € self 1,877 € 1,957 € 2,027 € 2,057 €

eni LOMBARDIA 72 22066 - MARIANO COMENSE CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 07:54 Benzina Gasolio Metano Blue Super Blue Diesel servito 2,032 € 2,142 € 2,073 € 2,182 € 2,242 € self 1,812 € 1,922 € - 1,962 € 2,022 €

Eni Station VIA CECILIO 1 22100 - COMO CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 07:48 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,097 € 2,177 € 2,247 € 2,277 € self 1,877 € 1,957 € 2,027 € 2,057 €

Eni1923 VIA VITTORIO VERGANI 26 22063 - CANTU' CO Ultima comunicazione rilevata: 24/01/2023, 07:42 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,037 € 2,147 € 2,187 € 2,247 € self 1,817 € 1,927 € 1,967 € 2,027 €

EUROGAS Via Statale 212 22014 - DONGO CO Ultima comunicazione rilevata: 23/01/2023, 07:51 Benzina Gasolio Metano Benzina speciale servito 1,889 € 1,959 € 2,699 € 2,099 € self 1,889 € 1,959 € - 2,099 €