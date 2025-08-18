intervento

Stazione: rimosso tutto l'amianto sulla copertura del magazzino. L'intervento è stato concluso ad Anzano nei giorni scorsi, richiesto dal Comune e messo in atto da Rfi.

Interventi finanziati da Rfi

Come annunciato nei mesi scorsi, sono stati messi in atto e completati nei giorni scorsi gli interventi per la rimozione totale dell'eternit dalla copertura dell'edificio adibito a magazzino alla stazione ferroviaria. Già lo scorso novembre era stato compiuto un primo intervento al fabbricato attiguo alla stazione, che ha permesso la rimozione delle numerose lastre di eternit abbandonate nel prato accanto alla stazione ferroviaria. A farsi carico dell'intervento era stata Rfi, proprietaria dell’infrastruttura, con personale tecnico.

Nei giorni scorsi è stata ultimata la rimozione dell'eternit dal tetto del magazzino adibito a deposito nella stessa area della stazione ferroviaria.

Un intervento richiesto e sollecitato dal Comune di Anzano a Rfi, come specifica il vicesindaco Lorenzo Salzano: "Ci sarà un miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area a favore anche dei cittadini che abitano nei dintorni. E' stato ultimato un intervento necessario, che andava fatto prima possibile: ci siamo attivati e siamo riusciti a portare a casa quest'opera, interamente finanziata da Rfi e senza costi per il Comune".