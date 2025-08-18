intervento

Stazione: rimosso tutto l'amianto sulla copertura del magazzino

"E' stato ultimato un intervento necessario, che andava fatto prima possibile, a costo zero per il Comune" specifica il vicesindaco Salzano

Stazione: rimosso tutto l'amianto sulla copertura del magazzino
Anzano del Parco
Pubblicato:

Stazione: rimosso tutto l'amianto sulla copertura del magazzino. L'intervento è stato concluso ad Anzano nei giorni scorsi, richiesto dal Comune e messo in atto da Rfi.

Interventi finanziati da Rfi

Come annunciato nei mesi scorsi, sono stati messi in atto e completati nei giorni scorsi gli interventi per la rimozione totale dell'eternit dalla copertura dell'edificio adibito a magazzino alla stazione ferroviaria. Già lo scorso novembre era stato compiuto un primo intervento al fabbricato attiguo alla stazione, che ha permesso la rimozione delle numerose lastre di eternit abbandonate nel prato accanto alla stazione ferroviaria. A farsi carico dell'intervento era stata Rfi, proprietaria dell’infrastruttura, con personale tecnico.

Nei giorni scorsi è stata ultimata la rimozione dell'eternit dal tetto del magazzino adibito a deposito nella stessa area della stazione ferroviaria.

Un intervento richiesto e sollecitato dal Comune di Anzano a Rfi, come specifica il vicesindaco Lorenzo Salzano: "Ci sarà un miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area a favore anche dei cittadini che abitano nei dintorni. E' stato ultimato un intervento necessario, che andava fatto prima possibile: ci siamo attivati e siamo riusciti a portare a casa quest'opera, interamente finanziata da Rfi e senza costi per il Comune".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151