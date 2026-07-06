Stop ai furgoni e ai camper nei centri storici

Stop a camper e furgoni nei centri storici di Lurate e Caccivio.

Sosta vietata ai furgoni

Proprio in questi giorni la Polizia locale, guidata dal comandante Luigi Rota, sta installando i cartelli di divieto a seguito di una precisa ordinanza che, a sua volta, recepisce un preciso indirizzo della Giunta Comunale. In poche parole: oltre ad automobili e motociclette, non è più consentito ad altri veicolo sostare in specifiche strade comunali.

Tutelare la sicurezza

“C’è una specifica delibera a definire la regola – interviene Rota – Alcuni comportamenti erano stati tollerati ma si è provveduto a emettere specifica ordinanza e a installare la segnaletica verticale per evitare che non venga rispettato il regolamento. E’ tutto molto semplice: ci sono dei fattori oggettivi che non possono essere tralasciati”. Il calibro ridotto di alcune vie, gli stalli che, seppur a norma, non consentono a veicoli di grandi dimensioni di fermarsi al loro interno. “E’ una questione di quieto vivere per i residenti e anche di sicurezza visto che un camper o un furgone, se parcheggiato in alcuni punti limita la visuale”.

Le vie coinvolte

Diverse le zone coinvolte: via Alessandro Manzoni, via Giuseppe Verdi, via Benedetto Cairoli, via Camillo Benso Conte di Cavour, via XXV Aprile, via Olgiate, via Galileo Galilei, via Alcide De Gasperi, via Carovelli, via Cagnola (tra la via Repubblica e la via Carovelli), via Regina Margherita, via Roncoroni, via Sant’Ambrogio, via Gioacchino Matteotti, via Umberto I, via Gioacchino Rossini e via Cesare Battisti.

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