Stop al lancio dei palloncini: il sindaco firma l’ordinanza

Stop al lancio dei palloncini: firmata l’ordinanza a Lipomo

Multe per i trasgressori

Il provvedimento siglato dal sindaco Alessio Cantaluppi lo scorso 9 dicembre ha l’intento di “incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e a promuovere ogni attività di conservazione del territorio”.

In particolare, l’ordinanza introduce il divieto assoluto di abbandonare, oltre a qualsiasi tipo di rifiuto, palloncini in gomma, anche compostabili o biodegradabili o simili con gas più leggeri dell’aria, senza qualsiasi applicazione di un oggetto sufficientemente pesante o alla dotazione per contrastare il sollevamento del palloncino per evitare che questi, sollevati in aria, ricadano sul suolo terrestre o lacustre sotto forma di rifiuto. Il divieto è stato emesso anche per evitare l’eventuale ingerimento da parte degli animali di rifiuti legati ai palloncini, che ne possono causare anche la morte. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative tra 25 e 500 euro. Nell’ordinanza, i motivi del provvedimento sono spiegati inoltre con «Studi a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini abbandonati nell’ambiente e a causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita acquatica, molti stati hanno anche vietato i lanci massivi. Inoltre, i frammenti di palloncini abbandonati – si legge nel documento – spesso finiscono per essere ingeriti da animali acquatici e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso». I complimenti del Circolo Ambiente Ilaria Alpi Nei mesi scorsi, associazioni ambientaliste come il Circolo Ambiente Ilaria Alpi e Plastic free avevano già lanciato un appello a evitare la pratica del lancio di palloncini a tutela dell’ambiente e a emettere ordinanze in merito. E tra i Comuni del territorio, Alzate Brianza era stato uno dei primi a raccogliere l’appello con il provvedimento siglata dal subcommissario prefettizio Gesuele Bellini nel novembre 2023 in merito.

Nei giorni scorsi il Circolo si è complimentato per il provvedimento del sindaco Cantaluppi “per l’emanazione dell’ordinanza per il divieto del lancio dei palloncini. Come associazione ricordiamo a nostra volta che i palloncini, una volta ricaduti al suolo, determinano una dispersione di plastiche e, con la loro degradazione, di microplastiche che creano danni all’ambiente; questo oltre a costituire un possibile rischio per la fauna. Quest’ultimo pericolo vale anche per i palloncini in lattice cosiddetti biodegradabili, che possono in ogni caso arrecare danni all’ambiente e agli animali”.

Un passo importante, che ora il Circolo si augura sia seguito anche da altri Comuni: