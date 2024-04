Stop alla sosta selvaggia: collocati i cartelli di divieto

Contro l'assalto delle automobili nelle strade adiacenti il Segrino

Le lamentele dei cittadini sono state ascoltate

Quindici giorni fa i residenti di via Del Conte si erano lamentati a causa della sosta selvaggia lungo la strada. In particolare nei giorni festivi e soleggiati quando il Segrino si riempie di visitatori. Un modus operandi che metteva a rischio l'incolumità dei pedoni e dei motociclisti, ma anche delle altre auto che dovevano transitare per la via. E così si erano levate forti lamentele. Tanto che era stata avviata anche una raccolta firme. Il Comune ha però deciso di ascoltare le richieste dei cittadini ed è corsa ai ripari.

Emessa un'ordinanza e installati i cartelli di divieto

L'Amministrazione comunale non ha perso tempo e, in accordo con il comando di Polizia locale di Erba, ha emesso un'ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta lungo la via Del Conte, dall'incrocio con viale Combattenti a quello con via Giovanni XXIII. E nel giro di pochi giorni sono stati installati gli apposti cartelli che indicano il divieto di lasciare l'automobile lungo la strada. D'ora in avanti chi non rispetterà la segnaletica verrà sanzionato.