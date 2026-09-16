Stop alle infiltrazioni d’acqua a scuola: quasi ultimati i lavori di impermeabilizzazione

Stop alle infiltrazione d’acqua in palestra e alla scuola primaria di Oltrona di San Mamette.

Infiltrazioni d’acqua a scuola

Intervento di 210.000 euro, finanziato interamente con fondi comunali, per risolvere definitivamente un annoso problema. “Entro la fine del mese l’intervento dovrebbe concludersi – specifica Athos De Agostini, assessore ai Lavori pubblici – Il cantiere è stato aperto a metà luglio e ha riguardato i due edifici”. Per quanto riguarda la palestra, è stata rimossa la ghiaia sul tetto e sostituita la guaina. Sul tetto della scuola, invece, oltre l’impermeabilizzazione si è proceduto anche con l’isolamento.

Cambiati anche i lucernari

“Non solo, abbiamo rifatto la linea vita e cambiato 12 lucernari. Di questi, due sono stati motorizzati per permettere un miglior ricircolo dell’aria – prosegue l’assessore – Infine, abbiamo posizionato anche delle griglie proprio sotto i lucernari per evitare cadute. Con questi lavori non ci saranno più problemi di infiltrazioni”.