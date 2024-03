Storica dipendente comunale in pensione a Figino Serenza

Storica dipendente comunale di Figino Serenza va in pensione. Festa e ringraziamenti da parte del Comune.

Storica dipendente comunale in pensione: il saluto del Comune di Figino

Dopo quasi 30 anni di servizio, è andata in pensione Cristina Carpani. "Ha dedicato tutto il suo percorso lavorativo presso l’ufficio anagrafe del nostro comune. A nome dell’Amministrazione Comunale un sincero e sentito ringraziamento per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati in questi lunghi anni a servizio della comunità figinese. Grazie di tutto Cristina!", ha scritto il Comune figinese, ringraziando la sua dipendente.