In pensione dopo 36 anni di servizio in Municipio. Festa riuscitissima, giovedì 1 dicembre, alle 12.30, nella Sala consiliare di Olgiate Comasco.

Storico dipendente comunale di Olgiate va in pensione

I dipendenti comunali e amministratori - il primo cittadino Simone Moretti, il vicesindaco Paola Vercellini e gli assessori Flavio Boninsegna e Renato Spina - riuniti per congratularsi con Angelo Leone. Proprio giovedì ha vissuto il suo primo giorno da pensionato e il momento dei festeggiamenti l’ha visto, con un pizzico di emozione, al centro dell’attenzione. Leone, 61 anni, fu assunto in Comune nel 1986 come operaio specializzato.

Mister Angelo, orgoglioso tifoso dell’Inter, ha una lunga militanza nei settori giovanili di alcune società di calcio comasche: Astro, Lario, Bizzarone e Uggiatese. "Ho sempre allenato i bimbi e i giovani - precisa Leone - Potrei tornare a fare l’allenatore, perché la passione c’è. E qualcuno me l’ha già proposto. Vedremo, ci sto pensando".

