Storie attorno al camino: il paese si racconta ai più piccoli

Storie attorno al camino: il paese di Montorfano "si racconta" con fiabe e leggende per i più piccoli. L'iniziativa è in programma per domani, venerdì 21 febbraio.

Appuntamento per i più piccoli

Appuntamento a Villa Manusardi, nella sala consiliare del Comune, rivolto ai più piccoli, alla scoperta del territorio e delle leggende che lo riguardano. La manifestazione, organizzata da Iubilantes Odv e patrocinata dal Comune di Montorfano, è a ingresso libero. I bambini e ragazzi sono invitati a portare un tappetino e un cuscino, per accoccolarsi vicino al grande camino della Villa Manusardi e ascoltare le storie sul paese e sul territorio. Chi lo desidera potrà inoltre portare con sé una torcia per giocare con luci e ombre e creare così una atmosfera magica. La manifestazione avrà inizio alle 20 e al termine sono previste dolci sorprese per tutti i partecipanti.

(Nella foto l'ingresso principale a Villa Manusardi)