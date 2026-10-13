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«Storie di dono, storie di vita»: proseguono le iniziative organizzate in occasione dei 50 anni dalla fondazione della sezione Avis di Novedrate.

L’incontro

Giovedì 15 ottobre al salone polivalente di via Taverna 3 si svolgerà una serata per «raccontare il coraggio di donare e la gioia di vivere», organizzata dall’Avis Novedrate. Dalle 20.45 si potranno quindi ascoltare le testimonianze di chi dona e chi riceve.

Gli interventi

Diversi saranno gli interventi previsti durante l’incontro. Parteciperà Massimo Pieraccini, fondatore e presidente del Nucleo Operativo di Protezione civile, logistica dei trapianti. Insieme a lui alla serata parteciperanno anche Laura Montesano, ricevente di un trapianto di midollo osseo, e Sergio Cattaneo, che ha ricevuto un trapianto di fegato. A parlare di donazione anche Giuliano D’Amico, donatore di midollo osseo. Infine a «Storie di dono, storie di vita» parteciperà anche Massimiliano Zaccaro, papà di Beatrice, giovanissima ragazza morta a seguito di un tragico incidente stradale il 23 maggio 2023. Zaccaro e la moglie Grazia Tagliabue hanno creato l’associazione «BeaVive».

Al termine delle testimonianze i partecipanti potranno fermarsi per un momento conviviale.