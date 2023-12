Storie di riscatto: un nuovo lavoro per Lorenzo

Un percorso a lieto fine, sfociato in un contratto di lavoro. La storia di Lorenzo, è il racconto di un perfetto coordinamento tra servizi sociali, azienda territoriale per servizi alla persona – nella fattispecie, la Tecum di Mariano Comense – e mondo del lavoro. Tecum, su segnalazione dei servizi sociali di Mariano che ne avevano riconosciuto una situazione di fragilità, ha preso in carico Lorenzo.

Il Sil, il Servizio Inserimento Lavorativo, l’ha conosciuto, ne ha individuato le peculiarità e l’ha formato. Un’esperienza sfociata prima in un tirocinio e, poi, in un contratto di lavoro con la cooperativa NoiVoiLoro di Erba. Federica Greco, operatrice del lavoro di Tecum, racconta l’esperienza di Lorenzo: "Lo abbiamo conosciuto due anni fa e ora ha iniziato un percorso in una cooperativa del territorio che, tra i suoi rami d’azienda, ha quello della ristorazione".

C'è voluto tempo...

Non è stato un inserimento immediato: "Era necessario capire se quello poteva essere il settore più adatto, si è trattato anche di sviluppare capacità e competenze, che sono ancora in fase di acquisizione. La sua formazione, tra l’altro, non era in questo ambito, ma vicina al mondo della segreteria amministrativa. Con il re-orientamento, si è capito che la ristorazione era più adatta a Lorenzo: ha dimostrato attitudine, passione e impegno, anche nel periodo di tirocinio, in cui ha avuto pochissime assenze. Si è inserito subito, con una formazione “on the job”, affiancata da formazione in aula, come i corsi Haccp e sulla sicurezza".

Ora, alla NoiVoiLoro di Erba, Lorenzo si occupa della mensa, ma partecipa anche agli eventi che la cooperativa è chiamata a organizzare e curare, come buffet, catering, cene e pranzi tipici, cresime, matrimoni e battesimi. Ha trovato un contesto accogliente che offre molte possibilità. Ha un contratto di un anno, che prevede un impiego di 30 ore settimanali.

Questo primo impiego potrà in futuro dare una chance a Lorenzo anche nel privato: "Gli inserimenti lavorativi nelle cooperative sociali sono momenti “ponte”: la formazione e l’esperienza che sta acquisendo, consentirà una crescita personale che gli potrà dare uno sbocco nel privato e nel “profit”, la prospettiva è questa", ha concluso Federica Greco.

Le parole di Lorenzo

Un’esperienza lavorativa che lo stesso Lorenzo racconta con grande entusiasmo: "Ho iniziato come lavapiatti, da qualche tempo uso anche l’affettatrice, il bollitore e non sono più fisso al lavaggio. Ero alla ricerca di un lavoro e ora posso dire di essere soddisfatto".

Per Lorenzo, è un’esperienza a 360 gradi: "Prendo il treno da Mariano a Erba, spesso uso anche la bicicletta. Sul posto di lavoro ho iniziato a fare tante cose: lavo la frutta, preparo insalate e sughi. In sala per ora sono andato poche volte, il mio lavoro si svolge più dietro le quinte, ma spesso porto i carrelli nella mensa per i ragazzi che lavorano in cooperativa e che pranzano in sede".

Per Lorenzo, l’aiuto del Sil (Servizio Inserimento Lavorativi) di Tecum è stato determinante: "Mi hanno sempre seguito, quando avevo dubbi o domande ho sempre avuto una risposta e ho sempre trovato grande disponibilità e sono stati preziosi per il mio inserimento lavorativo".

Con un lavoro e un impegno fisso quotidiano, la vita di Lorenzo è migliorata: "Faccio una cosa che mi piace, anche a casa ho sempre dato una mano in cucina. A Erba ho conosciuto altre persone e sono soddisfatto, anche perché finalmente ha anche uno stipendio".