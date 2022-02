in edicola

Un lavoro di ricerca nato a Ponte Lambro dal consigliere comunale Manuel Guzzon.

Storie di sovversivi comaschi. Le lunghe ricerche nell’Archivio centrale di Stato a Roma, in quello di Stato di Como e nella biblioteca comasca ha portato Manuel Guzzon - grande esperto di storia, locale e non, oltre che membro del direttivo Anpi e consigliere comunale a Ponte Lambro - a scoprire numerose figure legate all’antifascismo. Personaggi che hanno operato nell’Erbese e che hanno lasciato un segno nell’ambito della Resistenza.

Storie di sovversivi comaschi: presto in un video le vite di tre antifascisti

"E’ stato un lavoro che ha richiesto parecchio tempo e che per ora ha portato alla realizzazione di un video in cui si raccontano in particolare le vicende di tre persone, oltre che narrare la storia del movimento operaio e antifascista negli anni Venti e Trenta" ha raccontato.

Il video verrà trasmesso a tutte le categorie della Cgil e poiché l’opera è stata realizzata in collaborazione con la Camera del lavoro ne sarà assicurata la diffusione anche attraverso i loro contatti.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 26 febbraio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui