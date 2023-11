Tutto pronto per la 31^ edizione della StraCantù: il tradizionale evento ludico motorio aperto a tutti e omologato per i concorsi I.V.V. e per il concorso "Piede Alato" si svolgerà domenica 5 novembre 2023. A organizzarla come nelle edizioni precedenti è l’Asd Canturina Polisportiva San Marco presieduta da Attilio Bossi, con il sostegno della Bcc Cantù e il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Cantù.

Vale la pena evidenziare immediatamente la novità che caratterizza quest’anno la manifestazione. Ad annunciarla è stato Pier Mario Frigerio della Polisportiva San Marco.

StraCantù: ai blocchi di partenza la 31esima edizione

"A causa dei lavori di manutenzione, il Salone dei Convegni di piazza Marconi, che nelle edizioni passate era servito da sede per le iscrizioni e le premiazioni, non è agibile - ha spiegato Frigerio - Per questa ragione tutta la piazza sarà a disposizione come parcheggio. Di conseguenza la sede operativa per le iscrizioni, il ritiro delle buste dei gruppi, le premiazioni, il ristoro oltreché la partenza e l’arrivo della corsa sarà collocata in piazza Parini e per la precisione nel bellissimo chiostro Comunale, che si trova come si sa a un centinaio di metri da piazza Marconi".

Lo spostamento consentirà peraltro ai partecipanti che arriveranno a Cantù in automobile, di avere a disposizione un numero di parcheggi elevato tra piazza Marconi, via Murazzo giù sino agli stalli di piazzale Cai. "Per agevolare i partecipanti - ha proseguito Frigerio - ci saranno due soci della Polisportiva in piazza Marconi fin dal mattino, con il compito di indirizzare i partecipanti che arrivassero in piazza Marconi per la partenza, verso il chiostro del Comune in piazza Parini".

Il ritrovo è previsto per le 7, mentre la partenza può avvenire nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9. Come nelle precedenti edizioni, i partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra tre percorsi di lunghezza differente: quello più breve di 6 chilometri, quello medio di 13 chilometri e infine quello più lungo di 21 chilometri.

Il percorso si snoderà prevalentemente nei centri storici di Cantù e Cucciago, passando per cascine e boschi fino a raggiungere per il percorso più lungo l’abazia di Vertemate, la Valle dei Mulini, la cascina La Volpe, in salita si passerà per Cucciago e sullo stesso percorso della 13 chilometri i partecipanti raggiungeranno Cantù.

Il costo dell’iscrizione è pari a 3 euro, a cui si deve aggiungere 50 centesimi per i non soci Fiasp. Per coloro che invece volessero anche il dono promozionale, il costo dell’iscrizione è di 6 euro sempre con 50 centesimi in più per i non soci Fiasp. Inoltre ai primi 500 iscritti, con dono promozionale, verrà data la t-shirt della manifestazione.

Il termine delle iscrizioni individuali è previsto per le 9 del giorno stesso della gara, mentre i gruppi potranno iscriversi entro le 23 di venerdì 3 novembre. E’ previsto il premio per il gruppo più numeroso, con il trofeo Marra e un cesto gastronomico, che verrà donato anche agli altri quattordici gruppi più numerosi della manifestazione. Il Comune ha infine messo in palio un trofeo per il gruppo canturino più numeroso.