Il Gruppo Naturalistico della Brianza organizza ad Asso un tavolo informativo per riassumere progetti e proposte che interessano le aree naturali nella zona di Scarenna, tra Asso e Caslino d'Erba.

Strada a Scarenna: si apre il dibattito con il Gruppo Naturalistico della Brianza

Dopo la notizia della volontà di alcune aziende di riaprire la strada che conduce a Scarenna e la risposta del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" con tanto di petizione firmata da più di mille cittadini, il Gruppo Naturalistico della Brianza propone un incontro di approfondimento e di dibattito sul tema.

Saranno confrontati i progetti e le proposte della CMTL di strada lungo il Lambro, del Comune di Asso di ripristino parziale del tracciato interrotto dalla frana, del Comune di Caslino d'Erba di strada bianca ciclopedonale utilizzabile per la viabilità alternativa in caso di emergenza.

Per approfondire le proposte presentate, le alternative e le conseguenze sui cittadini e sull’ambiente appuntamento sabato 8 luglio dalle 8.30 alle 13.30 in piazza Mazzini, angolo via

Matteotti.