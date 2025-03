Strada di Scarenna: approvato il progetto esecutivo

Ripartono i lavori sulla strada interrotta dalla frana del 2010

Si riprenderà il vecchio tracciato

Buone notizie per la viabilità tra Scarenna di Asso e Caslino: la Comunità montana del Triangolo lariano ha approvato il progetto esecutivo che permetterà di riavviare i lavori sul vecchio tracciato della strada interrotta dalla frana del 2010. L’intervento venne finanziato per 1,1 milioni grazie a un ordine del giorno presentato dall'allora presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e sottoscritto dai consiglieri comaschi della passata legislatura.

Un progetto strategico per il territorio

Non nasconde la sua soddisfazione l'assessore regionale Fermi:

"Sono molto soddisfatto di vedere avanzare un progetto strategico per il territorio. La frazione di Scarenna, che conta circa 1.800 abitanti, è da tempo raggiungibile solo tramite un ponte. Avevo fortemente voluto che all’interno del progetto "Borgo ospitale" vi fosse anche questo intervento che ha una rilevanza in termini di sicurezza, accessibilità e attrattività".

Sono state individuate soluzioni tecniche efficaci

Anche il presidente della Comunità montana del Triangolo lariano, Danilo Bianchi, concorda sull'importanza dell'opera:

"La CmTl ha lavorato per superare le criticità precedenti, individuando soluzioni tecniche efficaci e reperendo le risorse necessarie per mettere in sicurezza il vecchio tracciato. In particolare, è stata trovata una soluzione per disgaggiare la roccia pericolante, consentendo il riutilizzo della vecchia sede stradale".

Un percorso progettato per la massima sicurezza

A ulteriore tutela dei veicoli in transito, il progetto - realizzato dal geologo Massimo Ceriani, incaricato della progettazione esecutiva dell’intervento - prevede la realizzazione di un vallo e di un rilevato di protezione alti cinque metri. Inoltre, verrà installato un innovativo sistema di monitoraggio ambientale, con sensori e semafori intelligenti in grado di bloccare il traffico in caso di movimenti anomali del terreno.

Accordi rapidi per velocizzare l'iter

Accordi bonari sono stati sottoscritti dal Comune di Caslino con i proprietari interessati: "All'Amministrazione caslinese va il mio ringraziamento per la rapidità con cui sono stati sottoscritti. Ciò ha contribuito a velocizzare l’iter progettuale e amministrativo", chiude Bianchi.