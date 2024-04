Strada provinciale 19, proroga chiusura

Prorogata la chiusura al traffico per la strada provinciale 19 "di Gironico e Cassina Rizzarzi” diramazione per Montano.

Lavori sulla strada provinciale 19

Proroga della chiusura al traffico per la sp 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi" diramazione per Montano nel comune di Montano Lucino. Per consentire il rifacimento della rete acquedotto in via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, Via Varesina, Via Leonardo da Vinci (Sp 19) via Giacomo Matteotti (Sp 19) e via Roma (Sp 19), la circolazione lungo la strada provinciale, nel tratto compreso tra la nuova rotatoria presso il lavatoio e l’intersezione stradale tra la via Alessandro Volta con via Roma, resterà vietata fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2024. Il percorso alternativo è costituito dalla viabilità provinciale della nuova Variante all’abitato di Montano.