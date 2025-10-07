Strada Provinciale 40: senso unico alternato per una settimana

Cantiere lungo la Arosio Canzo per consentire le opere di riqualificazione del manto stradale
Lavori in corso fino al prossimo 16 ottobre
Lavori in corso lungo la strada Provinciale 40, la “Arosio- Canzo”, in territorio di Castelmarte.
Da giovedì, 9 ottobre, verrà istituito un senso unico alternato per consentire gli interventi di asfaltatura. Per questo motivo la circolazione lungo la strada sarà regolata da movieri nella fascia oraria tra le 8 e le 18.
Il cantiere si chiuderà il prossimo 16 ottobre.