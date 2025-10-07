Intervento

Strada Provinciale 40: senso unico alternato per una settimana

Le opere saranno realizzate dall'Amministrazione provinciale.

Castelmarte · 07/10/2025 alle 09:28

Cantiere lungo la Arosio Canzo per consentire le opere di riqualificazione del manto stradale

Lavori in corso fino al prossimo 16 ottobre

Lavori in corso lungo la strada Provinciale 40, la “Arosio- Canzo”, in territorio di Castelmarte.
Da giovedì, 9 ottobre, verrà istituito un senso unico alternato per consentire gli interventi di asfaltatura. Per questo motivo la circolazione lungo la strada sarà regolata da movieri nella fascia oraria tra le 8 e le 18.
Il cantiere si chiuderà il prossimo 16 ottobre.

