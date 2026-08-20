Strada provinciale da sistemare tra Lurago Marinone e Limido, una corsia chiusa

Manutenzione della strada provincial 24 tra Lurago Marinone e Limido Comasco: si potrà transitare solo su una corsia.

Lavori di sistemazione della strada provinciale

Prenderanno il via lunedì 24 agosto i lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la Sp 24 “di Appiano”, nel tratto compreso tra Lurago Marinone e Limido Comasco, dalla rotatoria di intersezione con la Sp 32 fino alle intersezioni con la viabilità comunale di via della Pineta e via IV Novembre.

L’intervento prevede la rigenerazione degli strati bitumati della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della pavimentazione e la sicurezza della circolazione.

Chiusa una corsia

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, verrà disposta la sospensione temporanea del transito su una corsia di marcia, con circolazione regolata sulla corsia libera. La modifica alla viabilità sarà attuata in due fasi, in funzione dell’avanzamento del cantiere: dalle 8.30 di lunedì 24 agosto alle 8.30 di lunedì 31 agosto 2026, sarà interessata la corsia di marcia in direzione Limido Comasco-Lurago Marinone; dalle 8.30 di lunedì 31 agosto alle 8.30 di giovedì 10 settembre 2026, sarà interessata la corsia di marcia in direzione Lurago Marinone-Limido Comasco.

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata nelle aree interessate dal cantiere