Strada riaperta alle auto a una settimana dalla frana

A poco più di una settimana dallo smottamento, via Nazario Sauro è stata riaperta al transito delle auto. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Tavernerio, Mirko Paulon nel pomeriggio di mercoledì: in particolare il primo cittadino ha sottolineato come il primario obbiettivo, in questa situazione di emergenza con la strada in cima alla frazione di Solzago completamente isolata, fosse garantire quanto prima l’accesso delle auto.

Messo in sicurezza il muro franato

La riapertura della strada, spiega il sindaco Paulon, è stata possibile grazie a un intervento di messa in sicurezza eseguito nell’arco di una settimana con la ricostruzione del muro di contenimento ceduto martedì scorso per via delle incessanti piogge.

«La ditta incaricata ha terminato di posare i geoblocchi di contenimento del versante franato. I tecnici incaricati hanno poi eseguito le dovute verifiche dei lavori eseguiti in modo da relazionare il Comune, ai fini dell'annullamento dell'ordinanza di chiusura della strada e di sgombero delle due abitazioni coinvolte. Ci eravamo posti l'obiettivo di riaprire la strada prima del periodo di maltempo che avrebbe sicuramente rallentato i lavori - ha sottolineato il sindaco - E’ doveroso in questo momento ringraziare uffici comunali, i professionisti e la ditta incaricata per aver limitato il disagio delle famiglie che abitano a monte della via Nazario Sauro. L’intervento di sistemazione della strada è provvisorio: per quello definitivo ci vorrà più tempo, ma almeno abbiamo limitato i disagi per le famiglie».

La frana

La frana del primo pomeriggio di martedì 8 ottobre, causata dalle incessanti piogge, aveva riguardato il crollo di un muro di contenimento costruito circa trent’anni fa e, in via precauzionale, l’allontanamento di tre persone dalle loro abitazioni. Provvidenziale l’intervento ultimato lo scorso anno dall’Amministrazione comunale per il ripristino della strada agrosilvopastorale della Fonte Plinia: in via provvisoria e data la situazione d’emergenza, infatti, il sentiero è stato reso utilizzabile esclusivamente per i residenti.

In via immediata, il Comune aveva emesso ordinanza di divieto di passaggio dalla via per tutti i veicoli: alcuni disagi sperimentati durante la settimana hanno riguardato anche la sospensione del servizio di raccolta rifiuti lungo la via e la deviazione del percorso dello scuolabus. Ma nell’arco di una settimana l’emergenza è stata risolta con la sistemazione provvisoria del muro franato e la riapertura della strada.