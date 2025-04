Strada rovinata: le suore fanno causa al Comune

Le suore di Casa Santa Chiara hanno avviato una causa contro il Comune di Albese con Cassano.

Il problema causato dai lavori della fibra ottica

La Congregazione Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, con sede in quella che un tempo era conosciuta come Villa Odescalchi Greppi, ha intrapreso un’azione legale contro il Comune al Tribunale di Como: l’obiettivo è quello di ottenere un risarcimento per i danni e le cattive condizioni in cui si trova adesso via Benedetto Menni, la strada che collega la villa alla centrale via Roma.

L’atto di citazione è arrivato il 27 marzo scorso, mentre il 2 aprile è stata formalizzata dal Comune la scelta di affidare l’incarico professionale all’avvocato Alwin Hermann Costantino di Como, tramite la polizza assicurativa di Reale Mutua; in questi casi, infatti, l’Amministrazione comunale si rivolge all’assicurazione, che ha appunto scelto di dare l’incarico all’avvocato Costantino e che provvederà anche alle spese legali.

Durante la Giunta comunale del 2 aprile, inoltre, è arrivata la delibera per autorizzare il sindaco Alberto Gaffuri a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Como per questi motivi.

Il sindaco ha spiegato la situazione: «La base di partenza è che il Comune non ha effettuato alcun tipo di intervento sulla strada oggetto del contenzioso. Gli interventi sono stati effettuati da terzi, per cui è chiaro che qualsiasi problema sia emerso, ammesso che ci siano stati rispetto ai lavori, non sono imputabili all’Amministrazione comunale di Albese».

Il Comune in questi casi è però costretto a difendersi rispetto alla causa intentata dalle suore di Casa Santa Chiara: «Per quello che so io, stiamo discutendo di una situazione che apparentemente non è così rovinata, però io non ho personalmente avuto rapporti con la congregazione, sono state tutte questioni gestite amministrativamente e quindi non mi è chiaro cosa sia accaduto. Di certo so che il Comune non ha effettuato i lavori: la posa della fibra viene gestita da altri enti», ha concluso Gaffuri.

I lavori per la posa della fibra, appunto, sarebbero il motivo per cui la situazione della via è peggiorata, come ha aggiunto l’avvocato Costantino: «Le suore invocano la responsabilità del Comune per presunti danni alla via. Sto aspettando le relazioni ma, nel caso in cui siano presenti eventuali danni, sono stati comunque provocati dalla Open Fiber, o meglio dall'azienda a cui Open Fiber appalta gli interventi. Si occupa della posa della fibra ottica in tutta Italia, francamente faccio fatica a intravedere delle responsabilità del Comune di Albese». Una questione intricata dunque, che si definirà nelle prossime settimane.