Strade chiuse in centro dalle 17.30 per la “Notte Arancione”

La manifestazione

Pedonalizzazione per lasciare spazio a bancarelle, stand gastronomici, musica e intrattenimenti per piccoli e grandi.

Centro cittadino di Olgiate Comasco pedonalizzato dalla “Notte Arancione”.

La quarta edizione della festa più popolare dell’estate olgiatese inizia oggi, sabato 12 luglio, alle 18. Una quindicina di associazioni protagoniste, insieme al Comune e al “Vespa Club Olgiate Comasco”, l’accoppiata di organizzatori dell’evento.

Stop al traffico viabilistico

La strada statale Briantea resterà chiusa al traffico dalle 17.30 di oggi alle 3 della notte. Il tratto pedonalizzato è quello compreso tra la rotatoria nei pressi del market Lidl e l’intersezione con via De Amicis. Chiuse anche parecchie strade interne, così da consentire l’allestimento dei vari punti ristoro, le postazioni con musica dal vivo o in diffusione, giochi, esposizioni culturali e intrattenimenti vari. In servizio circa 50 volontari della Protezione civile olgiatese e dei gruppi di Uggiate e di Solbiate. Per le strade del centro garantita la presenza della Polizia locale e delle Forze dell’ordine.

Gastronomia, musica e sorprese

In più zone del centro tant’è proposte gastronomiche: per citarne alcune, dal cortile del Medioevo al parco di Villa Peduzzi, dalla piazza della chiesa al parco Boselli, da via San Gerardo a piazza Italia, da via Tarchini al parco privato di Villa Giardini. In abbondanza le attività per i bimbi, come pure la musica per tutti e le esibizioni di scuole di ballo. Inoltre, bancarelle, negozi e locali pubblici aperti per l’occasione. Sul piazzale di via Leonardo Da Vinci lo schiuma party della Pro loco.