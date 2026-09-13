Strade dissestate, dal Comune 180mila euro per il rifacimento degli asfalti: priorità ai casi più urgenti

L’intervento interesserà via Meda, via Caravaggio, via Martiri della Libertà, via Bosisio Orlando e via Puecher, quest’ultima in località “Ca’ Duglia” a Canzo

Opere frutto del costante monitoraggio del territorio

Ogni anno l’Amministrazione comunale mette a bilancio la cifra necessaria per procedere alla sistemazione delle strade. Con l’ufficio Tecnico viene monitorato costantemente il territorio e si riscontrano numerose situazioni di dissesto su aree comunali che non garantiscono sicurezza al transito viario e creano situazioni di criticità per la pubblica incolumità. Di conseguenza, ogni volta viene data priorità alle situazioni più urgenti da risolvere, che presentano pavimentazioni ormai degradate e dissestate.

Le vie che saranno oggetto di sistemazione

Ecco quali saranno le strade coinvolte.

In particolare, questa volta sarà interessata via Meda, nel tratto compreso tra la fine del porfido e l’intersezione con via Lunate e via Sombico. L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire anche in risposta alle segnalazioni dei residenti, che da diversi mesi evidenziavano le difficoltà di transito proprio a causa delle condizioni critiche della superficie stradale.

Lavori in programma anche in via Caravaggio, fino all’intersezione con via Martiri della Libertà. Si tratta di una delle strade più transitate all’interno del centro storico. Gli interventi interesseranno inoltre la stessa via Martiri della Libertà, particolarmente frequentata dai mezzi di trasporto anche per la presenza delle strutture scolastiche.

Nuovo asfalto pure in via Bosisio Orlando, arteria che permette il collegamento con il Parisone, una zona particolarmente popolata.

Infine, sarà interessata dai lavori anche via Puecher, che collega Canzo a Castelmarte. In questo caso è prevista la rimozione delle canalette di scolo delle acque meteoriche che, attualmente, non permettono un regolare deflusso dell’acqua e che sono spesso causa di situazioni di pericolo per pedoni, ciclisti e motociclisti.

Dossi e nuovi limiti di velocità

In arrivo, inoltre, nuovi dossi in due zone considerate particolarmente a rischio del paese.

La Giunta comunale ha approvato la posa di due rallentatori artificiali in via Puecher, in località “Ca’ Duglia”, strada che si congiunge con via Cascina Emilia, nel territorio del Comune di Castelmarte. Si tratta di una strada a doppio senso di circolazione, caratterizzata da un’unica corsia di marcia di ridotto calibro e dalla presenza di numerose curve prive di visuale libera. A rendere la situazione ancora più delicata è l’assenza di marciapiedi, nonostante la strada sia frequentata assiduamente da pedoni e ciclisti.

Un altro cambiamento è in arrivo in via Parini: già dallo scorso febbraio, infatti, i residenti avevano richiesto l’installazione di dissuasori di velocità per cercare di scongiurare comportamenti imprudenti e potenzialmente pericolosi causati proprio dall’eccessiva velocità. La Giunta ha quindi dato il via libera non soltanto alla posa dei dossi, ma anche all’istituzione di una “zona residenziale”, con l’introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari. Limite massimo consentito ora anche in via Puecher.