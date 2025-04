Inverigo, capitolo strade: oltre 300mila euro per i lavori del primo lotto. Ad illustrare il tutto l'assessore al Bilancio Alessandro Anzani.

Asfaltature: oltre 300mila euro

Da via Pertini a via Isonzo, passando anche per via del Carso. Sono queste alcune delle strade cittadine che rientreranno nel primo lotto dei lavori di asfaltatura, la cui partenza è prevista, con buona probabilità, quest’estate.

Ad illustrare il tutto l’assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Anzani. Il Comune ha infatti pubblicato una determina di affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asfaltatura delle strade comunali per un impegno di spesa di poco più di 316mila euro, una cifra al ribasso del 20 per cento proposta da un’azienda della provincia di Pavia. Sarà lei ad occuparsi delle asfaltature, che verranno eseguite con tutta probabilità in estate.

"Per il 2026 abbiamo già messo a bilancio 300mila euro per il secondo lotto" sottolinea il vicesindaco.

Le vie interessate

Queste le vie interessate: via Castello a Cremnago; via delle Fontanelle e via Sandro Pertini a Villa Romanò; via Isonzo, via del Carso, via Pretorio e poi i tratti parziali di proprietà comunali di via Antonio Gramsci e di via Michelangelo Buonarroti (zona Pomelasca). Strade di diverse dimensioni e di diversi quartieri. Nello stabilire infatti in quali vie intervenire inizialmente, l’Amministrazione ha stipulato una sorta di mappatura e di apposito studio.

"Un vero e proprio piano è stato redatto con l’ausilio di tecnici - dichiara il vicesindaco - Le strade su cui si interverrà in questo primo lotto non sono state scelte casualmente, bensì sono state valutate con attenzione. Possiamo dire che si tratta delle vie maggiormente “ammalorate” e che più necessitano un intervento. Quando sarà il momento del secondo lotto, il prossimo anno, toccherà a nuove strade e anche in quel caso verranno valutate le condizioni".

I cittadini dovranno aspettare ancora poco quindi, dopodiché i primi lavori potranno prendere il via con le prime arterie del paese che potranno essere riqualificate.