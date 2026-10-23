Strade provinciali comasche, conclusi i lavori da 3,3 milioni tra Appiano, Guanzate e Triangolo Lariano

Gli interventi, finanziati dal MIT, hanno riguardato pavimentazioni, segnaletica e opere per la sicurezza di automobilisti e ciclisti.

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Sono stati ultimati nei giorni scorsi, in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, gli interventi di manutenzione straordinaria lungo alcune strade provinciali dell’Appianese e Bassa Comasca e del Triangolo Lariano.

I lavori rientrano in un progetto del valore complessivo di 3.375.583,20 euro, finanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e affidato all’impresa EDIL.MA.VI. di Torino.

Appianese e Bassa Comasca: interventi sulle SP 23 e SP 24

Gli interventi hanno interessato il risanamento delle pavimentazioni stradali, il rifacimento della segnaletica e, in alcuni tratti, opere complementari per migliorare la sicurezza della circolazione.

Sulla SP 23, i lavori hanno riguardato circa 2,6 chilometri di strada nei Comuni di Guanzate, lungo via Roma, e Appiano Gentile, in via Salvo d’Acquisto. È stato eseguito un risanamento profondo della pavimentazione, con il rifacimento degli strati bitumati per uno spessore complessivo di circa 29 centimetri, comprendendo lo strato di base rigenerato, il binder e il tappeto d’usura.

Sicurezza e opere complementari

Il rifacimento ha interessato l’intera larghezza della piattaforma stradale, pari a circa 11,5 metri, comprese le fasce polifunzionali che consentono ai ciclisti di transitare in maggiore sicurezza all’esterno della carreggiata. Contestualmente è stata rinnovata la segnaletica stradale.

Nel tratto di via Roma a Guanzate, all’interno del centro abitato, è stato inoltre realizzato un elemento rialzato di separazione tra la carreggiata e i percorsi pedonali esistenti, completato con cunette in calcestruzzo drenante.

Sulla SP 24, il risanamento profondo della pavimentazione ha interessato circa un chilometro di strada tra Limido Comasco, in via Guglielmo Marconi, e Lurago Marinone, in via Milano. Anche in questo caso, i lavori hanno riguardato una piattaforma stradale larga circa 11,5 metri e hanno compreso il rinnovo della segnaletica.

Triangolo Lariano: rinnovate le pavimentazioni delle SP 41 e SP 42

Il progetto ha compreso anche interventi puntuali di rinnovo dei piani viabili e della relativa segnaletica lungo la SP 41 Valassina e la SP 42 Caslino-Pusiano, nel Triangolo Lariano.

Le lavorazioni, concluse nei mesi estivi, hanno interessato complessivamente circa 2,3 chilometri di strada nei Comuni di Longone al Segrino, Canzo e Lasnigo e a Bellagio, in località Civenna.