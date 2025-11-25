“Strani Amori”: a Merone una serata contro la violenza sulle donne

Oggi 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Biblioteca Comunale di Merone e l’Associazione Amici della biblioteca, in collaborazione con il Gruppo di Lettura InVivaVoce, organizzano una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.
L’iniziativa
L’appuntamento, dal titolo “Strani Amori – Le tante facce della violenza”, si terrà oggi martedì 25 novembre alle 21 presso la sala conferenze della biblioteca, in via Zaffiro Isacco 1. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
Attraverso letture interpretate e accompagnamenti musicali, il gruppo di lettura InVivaVoce guiderà il pubblico in un percorso che darà voce a storie, testimonianze e riflessioni sul tema della violenza di genere nelle sue molteplici forme.
L’iniziativa intende trasformare la ricorrenza del 25 novembre in un momento di partecipazione comunitaria, ricordando le vittime e sostenendo un messaggio di consapevolezza, denuncia e solidarietà.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 031 650 611 e 340 774 9927.