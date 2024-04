Strani via vai e movimenti sospetti in una casa disabitata di via Dante

Il sindaco rassicura: "Siamo al corrente e abbiamo già chiesto ai privati di prendere provvedimenti"

L'abitazione è in disuso e pare possa esserci qualcuno che la stia utilizzando abusivamente

Alcuni cittadini segnalano una nuova situazione di degrado a Merone, questa volta in via Dante, presso una casa disabitata ormai da qualche tempo. Dopo gli episodi nell'ex mobilificio di via Roma, per cui erano intervenute anche e forze dell'ordine, ora si stanno notando strani movimenti in un edificio in disuso. Nei giorni scorsi è stato notato che il portone di ingresso della casa era stato aperto.

Una situazione che non è nuova in paese

"Siamo al corrente della situazione – ha dichiarato il primo cittadino Giovanni Vanossi – A monte vi è un discorso un po' complesso che riguarda la proprietà ora disabitata, comunque abbiamo già provveduto ad avvisare le persone coinvolte per poter predisporre le chiusure necessarie a garantire la sicurezza. Purtroppo, ultimamente, il rischio che stabili disabitati o abbandonati vengano occupati abusivamente sta diventando sempre più reale. Come è già accaduto per l'ex mobilificio".