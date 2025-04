"Strip out": meno sprechi, più futuro. La tecnica che rigenera edifici e ambiente

Ad attuare questo processo è la Diotti spa, attiva da oltre quarant’anni nella logistica ambientale e nella gestione dei rifiuti metallici e industriali

Un grande valore ambientale

Nel settore delle costruzioni e della riqualificazione industriale, cresce l’attenzione verso una tecnica ancora poco nota al grande pubblico ma dall’enorme valore ambientale: lo "strip out". Si tratta di un processo di rimozione selettiva e controllata degli elementi non strutturali di un edificio - come impianti, controsoffitti, pavimenti, infissi - che precede una ristrutturazione, un cambio di destinazione d’uso o una demolizione parziale.

Tra le aziende che hanno fatto dello strip out un asset strategico c’è Diotti spa di Erba.

Un intervento tecnico, ecologico e tracciabile

Diotti spa è una storica realtà erbese, attiva da oltre quarant’anni nella logistica ambientale e nella gestione dei rifiuti metallici e industriali. L’azienda è oggi tra le più strutturate nel proporre questo servizio come intervento tecnico, ecologico e tracciabile, in linea con i criteri dell’economia circolare.

"Un lavoro fondamentale per chi vuole costruire il nuovo partendo dal vecchio"

A raccontare la bontà del procedimento è Samuele Diotti, patron dell'azienda:

"Il nostro approccio allo strip out si basa su precisione operativa, rispetto dell’ambiente e massima sicurezza per il personale. È un lavoro tecnico, delicato, e al tempo stesso fondamentale per chi vuole costruire il nuovo a partire dal vecchio".

Tecnica attuata su un capannone industriale

Recentemente, Diotti spa ha portato a termine lo "strip out" completo di un capannone industriale, rimuovendo impianti e materiali obsoleti, con una gestione logistica accurata e in tempi rapidi. L’intervento ha permesso il recupero di una quantità significativa di metalli ferrosi e non ferrosi, riducendo i costi di smaltimento e abbattendo l’impatto ambientale dell’operazione. Un lavoro reso possibile da una squadra di operatori specializzati, mezzi dedicati e processi certificati.