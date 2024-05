Studentessa del liceo Melotti da primo premio: la sua opera finisce su un’illustre copertina

Il liceo artistico "F. Melotti" continua a sfornare talenti. L’ultimo porta il nome di Giorgia Consonni, ragazza frequentante la 4F dell’indirizzo di sceneggiatura che al concorso "EvolveArt" è riuscita a vincere il primo premio nella categoria "Genera un impatto/risultato/cambiamento".

Il concorso, indetto dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici, con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici e della Fondazione Maire Tecnimont, chiedeva ai licei artistici d’Italia di ideare, progettare e realizzare alcune opere artistiche originali sul tema "Tecnologia ed innovazione nella transizione energetica".

Per partecipare gli studenti coinvolti dovevano presentare il loro prodotto facendo riferimento a una determinata categorie tra otto possibilità di scelta e i vincitori di ogni categoria avrebbero visto la loro opera pubblicata sulla copertina della rivista del Gruppo Maire. Ben 50 le scuole che hanno partecipato a livello nazionale e ben 300 i lavori arrivati alla giuria del concorso, tra cui anche quello di Consonni che ha convinto i giudici a premiarla questo lunedì, il 21 maggio, a Roma e a pubblicare la sua copertina.

«È stata un’esperienza fantastica - ha esordito Daniele Nitti , professore della classe di Consonni e responsabile del progetto - La premiazione si è tenuta nel Tempio di Venere e la mostra delle opere dei ragazzi è stata allestita sulla Via Sacra che collega Colosseo e Fori Imperiali. Alla competizione abbiamo partecipato con gli studenti della 4F di sceneggiatura, seguiti da me, e con quelli della 5D di pittura, seguiti dalla professoressa Carlotta Mansi . Abbiamo selezionato i loro lavori perché potevamo inviarne solo otto, ma siamo orgogliosi che almeno una di loro sia riuscita a impressionare la giuria. Inoltre, siamo orgogliosi di essere stati l’unica rappresentanza lombarda in questa premiazione".

L’opera di Consonni prende il titolo di "Attraverso il cambiamento" ed è stata presentata alla commissione con questo testo "Il mio progetto riguarda il cambiamento rappresentando sotto forma di luce che si intravede alla divisione delle varie stanze e alla fine del percorso. Le stanze rappresentano che l’individuo dovrà percorrere per arrivarci". Insomma, una progressione verso l’innovazione tecnologica. Verso il cambiamento.

"La qualità dei lavori che ho visto in mostra era proprio alta - ha concluso il professor Nitti - Erano lavori seri e professionali. Di ottimo livello. Erano tutti lavori grafici creati quasi interamente tramite il digitale, qualcuno ha usato anche la fotografia, ma il lavoro grafico era necessario. Noi come istituto non abbiamo questo indirizzo, ma i nostri indirizzi, dalla scultura alla pittura e tutti gli altri affrontano il tema delle arti moderne e digitali. Siamo nel 2024 e non possiamo far finta di niente. La storia storia di liceo, che ha compiuto di recente 140 anni, non la dimentichiamo, ma è importante essere calati nell'arte di oggi. Anche per questo siamo molto orgogliosi".