E’ stato un pomeriggio di grandi emozioni quello che si è tenuto in sala Isacchi, a Erba, lo scorso venerdì, grazie all’Università della Terza età.

Studentessa rivede i nonni dopo sette anni

A inizio anno il presidente Umberto Filippi, sostenuto dal consiglio, ha lanciato alle scuole medie erbesi la proposta di un concorso letterario sul tema del rapporto tra nonni e nipoti. Istituto San Vincenzo e scuola media Puecher hanno risposto all’appello con molta partecipazione e venerdì si è tenuta la premiazione di 7 tra i 122 racconti arrivati. Parole di affetto e di riconoscenza, ma anche momenti di difficoltà e rapporti lontani sono stati al centro delle letture dei sette elaborati vincitori e, tra tutti, ha particolarmente colpito la storia di Nathaly Milla Vasquez, studentessa della terza E della Puecher, che proprio mentre leggeva il suo racconto aveva in sala davanti a lei i nonni honduregni di cui parlava nel suo elaborato e che per pura casualità erano a Erba, per la prima volta in Italia, proprio questo mese, dopo che la ragazzina non li vedeva dall’età di 7 anni.

"E’ stata davvero una straordinaria coincidenza – ha raccontato la ragazza – I miei nonni sarebbero dovuti venire in Italia a settembre ma i biglietti aerei erano troppo cari, così hanno spostato il loro viaggio alla fine di marzo: io non li vedevo da 7 anni ed ero molto emozionata".

