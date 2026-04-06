Studenti agenti immobiliari per un giorno

Il progetto di Tecnologia ha coinvolto gli alunni e le alunne delle classi seconde della Pellegrino Tibaldi

Agenti immobiliari per un giorno: è questa l’iniziativa che ha coinvolto alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado «Pellegrino Tibaldi» di Cantù.

Il progetto

Durante le ore di Tecnologia, con la supervisione della professoressa Angela Marone, i ragazzi e le ragazze delle tre classi di seconda media hanno intrapreso il progetto «La mia casa sotto la lente. Agente immobiliare per un giorno». Spiega la docente:

«Studenti e studentesse hanno vestito i panni di agente immobiliare. Abbiamo svolto delle lezioni in classe e in seguito hanno eseguito degli studi sulla propria abitazione».

L’obiettivo

Lo scopo? Realizzare una vera e propria scheda di vendita:

«Gli alunni hanno quindi svolto delle ricerche e iniziato a imbastire quello che potrebbe essere l’annuncio di vendita della propria casa. Si sono davvero trasformati in agenti immobiliari, esaminando la planimetria, gli infissi, ma dando importanza anche alla parte più “emozionale” che potrebbe far sì che un acquirente propenda per quella abitazione anziché un’altra».

L’incontro con veri agenti immobiliari

Lunedì mattina i ragazzi e le ragazze hanno incontrato anche dei veri agenti immobiliari impiegati in Tempocasa a Cantù: Nicoletta Scuderi, agente immobiliare, Aurora Bottan Faraci, coordinatrice, e Andrea Esposito, social media specialist.

«L’incontro servirà a mostrare loro le professionalità impiegate nel settore e a dar loro alcune indicazioni utili».

Così le agenti di Cantù hanno inizialmente spiegato in cosa consiste il loro lavoro e le qualità necessarie a diventare un agente immobiliare come il saper comunicare, il sapersi organizzare in maniera efficiente e l’essere in grado di lavorare in team, ad esempio.

La scheda immobiliare

Successivamente hanno illustrato come realizzare una scheda per un’abitazione da mettere in vendita, spiegando come sia importante individuare un aspetto dell’immobile da evidenziare in modo da attrarre i possibili acquirenti. Le agenti immobiliari hanno infine sottolineato come sia fondamentale inserire le giuste informazioni all’interno dell’annuncio. L’incontro di lunedì servirà ai ragazzi per dare il tocco finale al proprio lavoro e realizzare così un annuncio di vendita che sia il più efficace possibile. Nelle prossime settimane i ragazzi e le ragazze termineranno le loro schede di vendita che verranno poi sottoposte al giudizio degli agenti immobiliari. Le schede migliori verranno infine premiate.