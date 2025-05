Studenti "Ambasciatori io non rischio": si chiude il progetto con la Protezione civile

Sono stati coinvolti attivamente studenti e docenti

Si tratta di un Accordo di rete

Gli studenti della Provincia di Como diventano "Ambasciatori Io non rischio". Si terrà sabato, 24 maggio, alle 9.30, nella sede della Protezione civile di Erba - in via Pian dei Resinelli - l'incontro conclusivo del progetto frutto della collaborazione tra gli istituti scolastici della Provincia di Como e la Protezione civile, nell’ambito dell’Accordo di rete per la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Gli studenti sono diventati ambasciatori della prevenzione

Il progetto è ispirato alla campagna nazionale "Io non rischio" e ha coinvolto attivamente studenti e docenti in un percorso formativo e partecipativo che li ha portati a conoscere i principali rischi del territorio e a diventare veri e propri ambasciatori della prevenzione, capaci di condividere informazioni e buone pratiche con la propria comunità. L'incontro si svolgerà alla presenza del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, del direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Como Giuseppe Bonelli e di un referente per il dipartimento di Protezione civile regionale.

Saranno consegnati gli attestati a riconoscimento dell'impegno e della partecipazione

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata proseguirà con la presentazione del progetto a cura di Claudia Losa e Serafino Pozzoli del Ccv Como e con la restituzione delle esperienze da parte degli studenti, veri protagonisti del percorso. Seguirà la consegna degli attestati agli "Ambasciatori", a riconoscimento dell’impegno e della partecipazione attiva dimostrata durante le attività.

L’incontro si concluderà con l’intervento di Giuseppe Bernasconi, responsabile della Protezione civile provinciale di Como.