Studenti della Tibaldi in Erasmus in Estonia

Erasmus in Estonia per gli studenti della Tibaldi di Cantù.

La visita

Per completare le mobilità Erasmus 2024-2025 dell'istituto Comprensivo Cantù 1, negli scorsi giorni una delegazione di sei studenti delle classi terze della secondaria Tibaldi, accompagnata dai professori Domenico De Simone e Mario Russo, si è recata a Tartu in Estonia. A Tartu gli alunni canturini hanno incontrato i coetanei estoni della scuola J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena e una delegazione di studenti di Noordwick (Olanda) vivendo insieme giornate di socializzazione, escursioni e workshop didattici.

Le iniziative

Gli alunni hanno passeggiato alla scoperta della Endla Nature Reserve; sono stati ospiti dell'università di Tartu Delta Centre, per una visita guidata e un workshop «Self-driving car (Lego based)». I ragazzi hanno assistito al laboratorio «Rocket launching» all’Ahhaa center e hanno visitato la città di Tallinn. Dalla capitale hanno raggiunto Helsinki, dove hanno scoperto il famoso polo culturale e bibliotecario «Oodi». Queste esperienze sono state proposte grazie all'Accreditamento Erasmus dell'Istituto Comprensivo Cantù 1 che con i finanziamenti europei organizza formazione all'estero per lo staff e mobilità per delegazioni di studenti, al fine di esercitare e potenziare le capacità comunicative in lingua straniera e sviluppare il senso di cittadinanza europea.