Studenti delle elementari in... Europa

L’integrazione dei giovani nell’Europa è una necessità ineludibile e anche le scuole lavorano verso questo obiettivo. Questo sin dalle classi della primaria, proprio come è avvenuto nell’istituto comprensivo Cantù 1 guidato dalla preside Sonia Peverelli, nel quale i tre plessi - via Casartelli, via Colombo e via Daverio - si sono distribuiti gli Stati europei in tre gruppi.

Il progetto

"Alla scuola di via Colombo sono state assegnate le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, a quella di via Daverio gli Stati dell’Europa del Nord, mentre a quella di via Casartelli, nella quale insegno anche io, sono state assegnate quelle idealmente a Est. In particolare alle classi prime la Repubblica Ceca, alle seconde la Polonia, alle terze la Romania, alle quarte l’Austria e alle quinte l’Estonia - ha puntualizzato la maestra Anna Pugliese, referente dell’internazionalizzazione e dell’Erasmus per il Comprensivo 1 - L’approfondimento dei popoli europei è stato avviato con l’inizio della scuola, dal momento che noi docenti conosciamo i colleghi di alcune scuole di questi paesi. Così ci siamo fatti mandare da questi istituti già a settembre delle cartoline, con le quali è iniziato il percorso conoscitivo dei ragazzi..."

